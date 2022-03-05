В Росії почали обмежувати продажі соціальних товарів в одні руки

Найбільші торгові мережі Росії попросили владу дозволити їм обмежувати продаж соціально значущих продуктів з мінімальною націнкою в одні руки. Влада Росії цю ініціативу підтримала.





Конкретні товари та параметри рітейлери визначатимуть самі в рамках своїх профільних асоціацій — АКОРТ та Спілки незалежних мереж Росії.

У деяких регіонах вже були випадки, коли такі товари одноразово купувалися «у очевидно більшому, ніж потрібно для приватного споживання, обсягу (до кількох тонн) для подальшого перепродажу», додали в міністерстві.

Націнки на соціально значущі продукти до 5% вирішили обмежити з 3 березня «Ашан», «Атак», «П’ятірочка», «Перехрестя» та «Карусель» , з 1 березня «О’Кей» та «Магніт». Це стосується молочної продукції, хлібобулочних виробів, цукру та овочів «борщового набору».

Обмеження з продажу деяких соціально значущих товарів в одні руки в Росії вже запровадив Ашан. У компанії повідомили, що запасів достатньо, а обмеження потрібне, щоб товар залишався на полицях. “М.Відео” додала принцип “один товар Apple в одні руки”, щоб уникнути спекуляцій та ажіотажу.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿