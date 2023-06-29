Тисячі українців втратять бронь від мобілізації: Рада міняє правила гри

Український парламент посилив умови надання відстрочки від мобілізації військовозобов’язаним особам, які підлягають призову на військову службу. Ця поправка була закріплена в законопроекті № 9342, який стосується додаткових компенсацій та відпусток для військовослужбовців, про що свідчить зміст документу.
Зміни були внесені до 11-го пункту першої частини статті 23 закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” згідно з порівняльною таблицею.
Цей пункт роз’яснює умови надання відстрочки від мобілізації. В існуючій редакції п. 11 дозволяє відстрочку для тих, чиї дружини/чоловіки, один з батьків або батьки їхніх дружин/чоловіків є інвалідами І або ІІ групи.
Під час другого читання цей пункт був доповнений фразою “за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, які за законом зобов’язані їх утримувати”.
Таким чином, відстрочка може бути отримана лише за відсутності інших працездатних осіб, які могли б утримувати непрацездатного члена сім’ї призовника, що підлягає призову на строкову військову службу.
Закон все ще очікує на підпис Президента. Як тільки він буде підписаний, нова норма набуде чинності.
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