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Українцям приходять платіжки за газ з «плюсом»

Комунальники ігнорують отримані від споживачів показники, та розраховують вартість по-своєму.

12.10.2021
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Українці масово скаржаться на хибні розрахунки у платіжках за газ. Не заважаючи на отримані від споживачів показники використання ресурсу, облгази продовжують завищувати підсумкові цифри. Громадяни ж побоюються, що через це їм можуть збільшити й абонплату. Бо ж ціна за доставку газу залежить саме від кількості транспортованого пального.


В облгазах у відповідь на закиди громадян пояснюють, що не отримали показників. Тому власне й порахували платіжки за нормативними показниками споживання. Згідно з правилами показники за попередній місяць необхідно передати до 6 числа поточного місяця. В іншому випадку комунальники мають повне право нарахувати вартість за загальними нормами.

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Однак не виключено, що «правило 6-го дня» є лише способом штучно завищити показники, заразом збільшивши суму в рахунку за доставку газу. Позатим саме абонплата є джерелом прибутку облгазів. Адже платню за використаний ресурс отримують зовсім інші «контори» – газзбути. Тож облгази штучно збільшують кількість використаних споживачем «кубів», а разом з тим підвищують і вартість його транспортування.

Що ж робити, якщо ви помітили невідповідність вашого рівня споживання із сумами, вказаними у платіжках?

По-перше: повторно передайте ваші показники до облгазу, або ж надішліть фото газового лічильника.

По-друге: якщо суму за газ у платіжці так і не перерахували, зверніться до облгазу із письмовою заявою та попрохайте, щоб до вас прийшов перевіряючий.

По-третє: якщо перші два кроки не дали жодного результату, зверніться зі скаргою до Національної комісії з питань енергетики та компослуг (НКРЕКП).

Нагадаємо, що кожен облгаз для здійснення своєї діяльності повинен отримати ліцензію від НКРЕКП. Така ліцензія містить правила роботи, які в тому числі забороняють завищувати показники споживачам. Тож у випадку виявлення такого порушення, облгаз отримає штраф від Нацкомісії та може навіть позбутися ліцензії.

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12.10.2021
1 хвилина на прочитання

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