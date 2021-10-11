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Украинцам приходят платежки за газ с «плюсом»

Коммунальщики игнорируют полученные от потребителей показатели, и рассчитывают стоимость по-своему.

12.10.2021
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Украинцы массово жалуются на ложные расчеты в платежках за газ. Несмотря на полученные от потребителей показатели использования ресурса, облгазы продолжают завышать итоговые цифры. Граждане же опасаются, что из-за этого им могут увеличить и абонплату. Ведь цена за доставку газа зависит именно от количества транспортируемого топлива.


В облгазах в ответ на упреки граждан объясняют, что не получили показателей. Поэтому собственно и посчитали платежки по нормативным показателям потребления. Согласно правилам показатели за предыдущий месяц необходимо передать до 6 числа текущего месяца. В противном случае коммунальщики имеют полное право начислить стоимость по общим нормам.

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Однако не исключено, что «правило 6-го дня» является лишь способом искусственно завысить показатели, заодно увеличив сумму в счете за доставку газа. Меж тем именно абонплата является источником прибыли облгазов. Ведь плату за использованный ресурс получают совсем другие «конторы» – газзбыты. Поэтому облгазы искусственно увеличивают количество использованных потребителем «кубов», а вместе с тем повышают и стоимость его транспортировки.

Что же делать, если вы заметили несоответствие вашего уровня потребления с суммами, указанными в платежках?

Во-первых: повторно передайте ваши показатели в облгаз, или пришлите фото газового счетчика.

Во-вторых: если сумму за газ в платежке так и не пересчитали, обратитесь в облгаз с письменным заявлением и попросите, чтобы к вам пришел проверяющий.

В-третьих: если первые два шага не дали никакого результата, обратитесь с жалобой в Национальную комиссию по вопросам энергетики и комуслуг (НКРЭКУ).

Напомним, что каждый облгаз для осуществления своей деятельности должен получить лицензию от НКРЭКУ. Такая лицензия содержит правила работы, которые, в том числе, запрещают завышать показатели потребителям. Поэтому, в случае обнаружения такого нарушения, облгаз получит штраф от Нацкомиссии и может даже лишиться лицензии.

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12.10.2021
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