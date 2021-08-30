Пів зарплати за комуналку: як зміняться тарифи восени

Наступаюча осінь обіцяє українцям чергові сюрпризи у платіжках. Вже у вересні зростуть тарифи на газ, а із початком опалювального сезону платити більше доведеться ще й за тепло та гарячу воду. У загальному ж сума в платіжках збільшиться щонайменше на 30% у порівнянні з осіннім сезоном 2020 року.





Почнемо із хороших новин. Отож ледь не єдиним позитивним моментом у осінній тарифній ситуації стане зниження вартості електроенергії. Вже з 1 жовтня за 1 кВт*год ми сплачуватимемо всього 1,44 грн. Тобто ціна за кіловат зменшиться на 24 копійки. Та діятиме цей тариф лише для споживачів, що використовують менш як 250 кВт*год протягом місяця. Якщо ж перевищити норму, платити доведеться по старій ціні – 1,68 грн за кіловат.

Трохи гірше виглядатиме ситуація із газом. Ціна кубометра «блакитного палива» постійно зростає через напружену ситуацію на європейському ринку. У деяких регіонах вартість ресурсу вже сягнула понад 10 грн за куб м. Та в середньому тарифи коливаються у діапазоні 7,8-8,99 грн за «куб». Найдорожче енергоносій вартує у Херсоні, Одесі, Хмельницькому, Чернівцях, Житомирі та на Полтавщині.

На думку експертів вже до грудня поточного року вартість опалення та гарячої води зросте приблизно на 30-40%. А за даними «Київтеплоенерго» ціна за гігакалорію тепла, в залежності від типу підключення житлового будинку, зміниться з 2 151 грн до 2 433 грн. Тобто усереднена платіжка за опалення для мешканців багатоквартирних будинків збільшиться до 2 700 грн. В деяких регіонах України тепло здорожчає навіть на 50-75%. Тариф на гарячу воду тим часом зросте приблизно до 111 грн за кубометр.

Подорожчають восени й інші, менш значущі для споживачів послуги, як то квартплата, холодна вода чи вивіз сміття. Загалом же тарифні зміни полегшать гаманці українців принаймні на 400 грн кожного місяця.