Яка зарплата, на думку українців, є достойною та відповідає їх бажанням

Розглянемо, від яких чинників залежать погляди українців на бажаний рівень заробітної платні та на відповідні відмінності у поглядах.





Як відрізняються бажання за різними критеріями?

Здебільшого, українці вважають такою, що забезпечить пристойний та комфортний рівень життя, зарплату на рівні 25 тисяч гривень на місяць. Принаймні, про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою компанією Gradus.

Лише кияни визначаються у цьому питанні на відчутно вищому рівні – на їх думку, ця цифра має складати 35 тисяч гривень. Це очікувано, бо ж і вартість життя у столиці вища, й запити також вищі.

Більше, ніж 10%, не спромоглися визначитися, а ще майже 20% згодилися б задовільнятися зарплатою у межах 15-20 тисяч гривень.

Більші, за середніми показниками, “апетити” у чоловіків, для котрих опитування дало показник у 30 тисяч гривень, дещо скромніші у запитах жінки, які визначилися на рівні 25 тисяч гривень.

За віковими параметрами, найбільші запити у людей віком від 35 до 54 років, а от старші за 54, та молодші за 35, свої потреби визначають на дещо нижчому рівні.

Чи є у побажаннях стосовно зарплатні регіональні відмінності?

Як вже зазначено вище, очікувано найбільші запити у мешканців столиці.

А от з іншими регіонами – цікава картина. Мешканці центральних регіонів мають дещо вищі запити – 30 тисяч гривень, а от всі інші – західні, східні, південні – перебувають на однаковому рівні – близько 25 тисяч.

Звичайно ж, розмір населеного пункту теж відіграє помітну роль – чим більше місто – тим вищі запити, й навпаки.

Хто в Україні отримує найменше?

За даними порталу grc.ua, найнижчий рівень оплати праці мають адміністративні працівники, в середньому близько 10 тисяч гривень.

Також не високий рівень оплати мають:

робітники (11.900 ₴)

співробітники-початківці (12.161 ₴)

медичні працівники (13.047 ₴)

працівники зі сфери туризму та ресторанного бізнесу (13.198 ₴)

Варто нагадати, що розмір заробітної плати напряму визначає майбутній розмір пенсії. Цей показник є вагомішим за розмір трудового стажу.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿