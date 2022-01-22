Xiaomi випустила флешку для швидкого переносу даних зі смартфону на ПК

Як на рахунок флешок від Xiaomi? Китайська компанія представила універсальний флеш-накопичувач під назвою Dual U-Disk Flash Drive. Головна особливість новинки – наявність одразу двох інтерфейсів: Type-C та класичного USB. Такий аксесуар можна використовувати для швидкого перенесення даних зі смартфона на комп’ютер без перехідників і додаткових маніпуляцій.





На вибір дві версії: із 64 або 128 ГБ пам’яті. Обидві відповідають стандарту USB 3.2 Gen 1 та мають швидкість читання до 150 Мб/сек. Підключити флешку можна до будь-яких пристроїв, які працюють під керуванням Windows 7/8/10/11 або MacOS 10.6. У разі мобільних потрібно, щоб у смартфона був Android 4.4 або новіша версія «зеленого робота».

Флешки отримали корпус із цинкового сплаву із захистом від вологи та незвичайним механізмом відкриття – порт Type-C захований під поворотною кришкою, так що потенційно вони згодяться на роль антистрес іграшки.

Ціна флешки Xiaomi U-Disk:

Версія 64 ГБ – 99 юанів (~450 гривень)

Версія 128 ГБ – 169 юанів (~750 гривень)

Новинки вже надійшли у продаж на торгових майданчиках Xiaomi Youpin і Xiaomi Home, а значить, скоро можна чекати їх появи на AliExpress.

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