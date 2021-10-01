Hardnews

В Україні запрацювала схема крадіжки грошей у людей зі смартфонами з NFC

01.10.2021
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Шахраї не стоять на місці: як тільки схеми з випрошуванням кодів підтвердження з СМС стали менш ефективними, аферисти перейшли на більш складний в реалізації, але поки що незнайомий масам спосіб крадіжки грошей з допомогою безконтактної оплати через NFC.


Початок схеми класичний: разводили дзвонять під виглядом служби безпеки банку і залякують жертву, що гроші з її карти нібито намагаються викрасти. Вони не питають жодних паролів, а називають реквізити своєї картки і пропонують прив’язати цей «безпечний» рахунок до смартфону (через Google Pay або Apple Pay). Далі шахрай переконує людину відправитися до банкомату з NFC-зчитувачем і перекинути туди гроші.

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Робиться це максимально просто: потрібно просто піднести до банкомату свою карту, вибрати переказ грошей, вказати суму і притулити туди ж смартфон. Під впливом стресу ошукані люди не бачать підступу. Вони думають, що переводять гроші самому собі, адже карта прив’язана до їх телефону. Але оскільки в розпорядженні у шахраїв залишається сам пластик, гроші після переказу з нього моментально випаровуються. Такий сценарій обману відносно свіжий і набирає в популярності з червня 2021 року.

NFC

Незважаючи на технічні ноу-хау, основна суть схеми залишається старою – за допомогою методів соціальної інженерії переконати потенційну жертву в тому, що вона вже атакована шахраями, а контактуючий з нею зловмисник нібито намагається їй допомогти з боку банку. Ноу-хау тут є сам момент прив’язки карти до пристрою, яке досить легко здійснити по цифрах карти, не проходячи ніяких підтверджень особистості.

Проте частка людей, що використовує Apple і Google Pay щодо загального числа власників банківських карт невелика, та й сама складність і багаторівневість схеми здатна відлякати потенційних жертв, у яких є час задуматися про адекватність своїх дій. Тому експерти вважають, що нова схема не стане масовою. А кращим захистом від такого роду шахрайств як і раніше залишається ігнорування дзвінків і повідомлень фінансового характеру. Якщо чуєте будь-яку підозрілу інформацію – самі звертайтеся безпосередньо в банк.

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01.10.2021
1 хвилина на прочитання

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