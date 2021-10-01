Названо місця, де люди найрідше стикаються з інсультом

У мережі з’явилися результати свіжого дослідження вчених з Еквадору. Їм вдалося з’ясувати, що люди, які живуть на великих висотах над рівнем моря, рідше за інших ризикують зіткнутися з інсультом і померти від нього.





Більш того – свіжа наукова робота на цю тему показала, що найбільш корисний ефект від життя у високогір’ї проявлявся на висоті від 2 до 3,5 км, говориться в статті в журналі Frontiers in Physiology .

На даний момент немає точної інформації, які саме механізми призводять до подібного поліпшення здоров’я. За однією з версій, вся справа в «більш розвиненій судинній мережі в мозку у людей, що адаптувалися до високогір’я». Можливо також, що у них є унікальна особливість – підвищене вирощування нових судин.

Варто відзначити, що люди, які живуть на великій висоті, зазвичай якщо і стикаються з інсультом, то лише в більш пізньому віці в порівнянні з тими, хто живе «нижче».