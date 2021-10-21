Лікарі розповіли де на тілі не повинно бути родимок

Рак шкіри або меланома – небезпечне і, на жаль, нерідке захворювання. Однак його можна вчасно розпізнати за родимками на тілі. В яких випадках при утворенні невусів варто звернутися до лікаря, розповіла онколог-дерматолог вищої категорії Ольга Машкова.





За словами фахівця, не варто бити тривогу, якщо родимка несподівано з’явилася або, навпаки, зникла. Невуси закладаються в людині до народження. Такі новоутворення розташовуються в глибоких шарах шкіри, і протягом життя можуть підніматися на поверхню або йти назад. Це, в тому числі, залежить від гормональних змін.

Однак невусів не повинно бути на стопах, долонях і слизовій оболонці. У таких випадках новоутворення вимагають якнайшвидшого видалення. Ще один небезпечний сигнал – якщо родимка на тілі, включаючи область грудей, змінила форму або колір, покрилася скоринкою, якщо вона або зона навколо неї стала хворіти або запалилася.

Рішення про видалення завжди приймає лікар. Видаляти родимку самостійно заборонено. В іншому випадку можна занести інфекцію в організм або спровокувати розвиток меланоми.