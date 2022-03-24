Японці видобувають деревину, не вирубуючи жодного дерева

Ця дивовижна техніка була відома японцям ще у Середньовіччі. Вона дозволяла заощаджувати дефіцитні ділянки землі, отримуючи з одного дерева кілька врожаїв деревини.





Як японцям вдалося приручити природу і чи існують аналоги такої техніки в Європі?

Загадковий Схід

Йдеться про техніку «дайсугі». Це система вирощування японського кедра (криптомерії), заснована на формуванні множини деревних пагонів, що живляться від однієї кореневої системи.

Японці вирощують «материнське» дерево, періодично його підпилюючи, щоб воно не ставало надто високим, але при цьому розширювалося до землі. Потім, після досягнення потрібної товщини, фахівці взагалі спилюють основний стовбур рослини.

На пні, що залишився, проростають молоді пагони. Підрубуючи криву поросль, і залишаючи лише рівні прямі стволи, японці отримують ділову деревину, яка досягне потрібної кондиції через 15-20 років.

Певною мірою, виходить своєрідна грядка, де на старій кореневій системі вирощуються молоді криптомерії.

Вважається, що дайсугі дозволяє виростити до сотні нових пагонів від однієї криптомерії. Зрозуміло, не відразу, а протягом кількох урожаїв.

Де використовують таке дерево?

В історичний час деревина у Японії була дуже дорогою. Куди найпоширенішим матеріалом був бамбук.

З рівних стволів криптомерії виходили чудові крокви, балки та колони. Деревина також йшла для виготовлення посуду, древкової зброї та різноманітних побутових пристроїв.

Деревина криптомерії визнається більш щільною та міцною, ніж звичайна. Крім того, вона у кілька разів гнучкіша. Сьогодні з неї роблять меблі та предмети інтер’єру.

Втім, зважаючи на складність вирощування, техніка дайсугі стала малопопулярною і вже не використовується в лісовому господарстві. Матеріали з криптомерії, як кілька століть тому, так і сьогодні, значно дорожчі за іншу деревину.

Полардинг

Аналогом японського дайсугі є давньоримська техніка Полардинг. Її й досі широко використовують міські комунальні служби.

Суть полягає у підрізанні стовбура дерева, щоб простимулювати зростання молодих гілок і сформувати густу голівку листя. Таким чином, сьогодні ця практика має лише декоративний сенс.

У давнину листя йшло на корм тваринам, а з гілок плели кошики, виготовляли садові споруди та огорожі.

Вважається, що полардинг збільшує життя дерева. До того ж, зменшуючи вагу та парусність у верхній частині рослини, комунальні служби нівелюють небезпеку її падіння.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿