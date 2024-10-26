Чи можуть планети навколо карликових зірок мати життя? Нове дослідження дає надію

Найпоширеніші зірки у Всесвіті менші та холодніші за наше Сонце, проте вони можуть бути напрочуд інтенсивними, часто випускаючи потужні сплески ультрафіолетового випромінювання. На орбітах цих карликових зірок обертається безліч кам’янистих планет, але вчені довгий час сперечалися, чи можуть ці світи підтримувати життя. Згідно з новим дослідженням, планети, що обертаються навколо цих зірок, дійсно можуть мати атмосферу – якщо вони еволюціонують певним чином.

IFLScience представляє цю ідею за допомогою переконливого запитання: «Одне з найбільш інтригуючих питань в астрономії екзопланет – чи можуть кам’янисті планети, що обертаються навколо карликових зірок класу М, підтримувати атмосферу, здатну підтримувати життя?».

Результати дослідження свідчать про те, що деякі з цих планет дійсно мають атмосферу, що значно підвищує ймовірність існування життя.

Автори дослідження вважають, що якщо такі планети розташовані в населеній зоні і не надто близько до своєї зірки, то на них може відносно швидко утворитися вода. Вода разом із важчими газами з часом створить стабільну атмосферу, йдеться в моделі. Сім планет у системі TRAPPIST-1 вважаються яскравими прикладами скелястих світів, що обертаються навколо M-карлика.