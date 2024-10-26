В Україні оновили правила продажу вживаних автівок: що змінилося

В Україні змінилися правила щодо продажу вживаних авто. Зокрема значно ускладнилася процедура комісійного продажу автомобілів, що вже мали українську реєстрацію. В деяких випадках торговцям доведеться оформляти додаткові документи та платити податок.

Про зміни в процедурі перепродажу автомобілів розповів керівник та співзасновник Інституту дослідження авторинку Станіслав Бучацький. За його словами, нововведення вже почали діяти. Зокрема відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті Сервісних Центрів МВС та у соцмережах відомства.

За новими правилами від осіб, які займаються продажем автомобілів тепер вимагають деякі додаткові документи. Ідеться про документи, що підтверджують вартість автівки, зазначену у договорі купівлі-продажу.

Раніше торговці могли вписувати в договір фактично будь-яку, навіть символічну суму, скажімо у 10 тис. грн. Проте зараз їм доведеться обґрунтувати цю ціну, наприклад вказавши в якості порівняльного зразка середньоринкову вартість такого транспортного засобу. Якщо цього не зробити, у Сервісному Центрі можуть відмовитися реєструвати такий договір, навіть не пояснюючи власнику причини.

Впровадження нововведень щодо перепродажу автомобілів на внутрішньому ринку може призвести до їх подорожчання. Адже продавцям таких автівок доведеться, як то кажуть, “заморочитися”, щоб продати машину, яка вже давно перебуває в Україні і має місцеву реєстрацію.

Зовсім інша справа, якщо особа приганяє автомобіль з-за кордону для власного користування чи купує її у компанії, яка привезла цей транспортний засіб на транзитних номерах її ще не зареєструвала його в Україні. Таких випадків нововведення не торкнуться.

Справа в тому, що за законом розмитненні автівки до першої реєстрації вважаються товаром. Тож компанії, які займаються продажем таких транспортних засобів, можуть продавати їх у будь-якій кількості не сплачуючи податок, який передбачений за перепродаж автомобілів на внутрішньому ринку.