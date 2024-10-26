Можна залишитися без прав і навіть без машини: українців попередили, які фари є протизаконними

Українські водії часто вносять певні зміни у конструкцію свого автомобіля, прагнучи полегшити процес кермування та підвищити рівень комфорту під час поїздок. Але далеко не завжди ці зміни є законними. Інколи навіть заміна найдрібнішого й здавалось би малозначущого аксесуара може обернутися серйозним штрафом. І це ще «квіточки».

Одним із видів автотюнінгу, з яким потрібно бути вкрай обережним – це заміна світлотехніки. Прагнучи збільшити ефективність фар на своїх автівках водії, самі того не розуміючи, порушують закон. Адже за таку самодіяльність передбачене цілком серйозне покарання у вигляді штрафу, а подекуди навіть позбавлення прав чи конфіскації автомобіля.

Здавалось би, що поганого у тому, щоб замінити фари на більш потужні. Адже це покращить видимість та підвищить безпеку водія на дорозі. Однак юристи стверджують, що встановлення нових фар, не передбачених виробником цієї автівки, є протизаконним. Це стосується усіх типів автомобільних фар, як галогенних, так і ксенонових чи світлодіодних.

Таке самостійне вдосконалення світлотехніки на своєму автомобілі українськими правоохоронцями кваліфікується як порушення частини 1 статті 121 або частини 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні порушення. За такий проступок водію щонайменше випишуть штраф на суму 340 грн або 510 грн. Та в деяких випадках так легко відкараскатися не вийде.

Якщо водій був не в курсі протизаконності своїх дій і дізнався про це лише після отримання штрафу, юристи радять негайно замінити фари на своїй автівці на відповідні. Адже за другим разом у нього можуть вилучити автівку й не повертати її аж до заміни фар. А в деяких випадках таке здавалось би дрібне правопорушення може призвести навіть до позбавлення водійських прав. Тож українським водіям слід серйозно, замислитися перш ніж «покращувати» свій автомобіль.