Власний бізнес на державні кошти: молоді розповіли, як отримати стартовий капітал через портал «Дія»

Для української молоді з’явилася нова можливість започаткувати власний бізнес. Втілити свою ідею в життя тепер цілком реально, навіть якщо у вас немає коштів на оренду приміщення чи покупку обладнання. Потрібно лише залишити заявку у «Дія», і можливо вже завтра на вашому рахунку з’являться необхідні кошти.

Отримати гроші на втілення в життя власної бізнес-ідеї може кожен українець, якому вже виповнилося 25 років. Для цього потрібно лише взяти участь у грантовоій програмі «Власна справа». Найкращі проекти отримають фінансову підтримку в сумі до 150 тис. грн. На ці кошти молоді підприємці зможуть орендувати приміщення, закупити обладнання та сировину для свого виробництва, оплатити послуги реклами тощо.

Про нові можливості для перспективної молоді днями повідомили у Міністерстві економіки України. Зокрема очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко розповіла, як молоді люди можуть подати заявку на участь у програмі «Власна справа».

Взяти участь у грантовій програмі для молодих бізнесменів та отримати кошти на розвиток свого стартапу можна навіть не виходячи з дому. Для цього потрібно лише подати відповідну заявку на порталі «Дія». У розділі «Грант на власну справу» належить вибрати програму «Власна справа», заповнити заявку та прикріпити свій бізнес-план. Наприкінці необхідно підписати заявку за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Якщо вашу заявку схвалять, потрібно буде виконати одну обов’язково умову, без якої ви не зможете отримати кошти. Ідеться про відкриття ФОП, оскільки гроші на реалізацію власної справи за умовами програми не можуть бути перераховані на особистий рахунок заявника.

Міністерка економіки України також зазначила, що через 3 роки учасники програми для молодих підприємців «Власна справа» зможуть отримати ще один грант, цього разу вже на загальних умовах. Сума цього гранту складатиме 250 тис. грн. Та в разі отримання від держави такої допомоги, підприємці будуть зобов’язані офіційно прийняти на роботу принаймні двох осіб.