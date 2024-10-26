Як не замерзнути у квартирі без газу та електрики: українцям дали кілька ефективних порад

Із настанням холодів деяким українцям довелося стикнутися із низкою побутових проблем. Зокрема йдеться про обігрів оселі за умов відсутності електро- та газопостачання. Ми підготували кілька порад, які допоможуть вам створити комфорт у своїй домівці навіть за екстремальних умов, без опалення та світла.

Повербанк для обігріву

Якщо у вас не гріють батареї та немає портативного обігрівача, тепло й затишок в селі допоможе створити повербанк. Деякі з них оснащені спеціальним контейнером з акумуляторами, які можуть служити джерелом тепла. Ціни на такі повербанки стартують від 500 грн.

Саморобний обігрівач з металевої труби

Щоб у вашій оселі стало тепло, навіть за умов відсутності світла, можна власноруч виготовити обігрівач. Для цього знадобиться металева труба діаметром близько 12 сантиметрів та довжиною до 1,5 м, а також кулер від материнської плати потужністю 12 В. Трубу належить постійно нагрівати за допомогою газової плити, а роль кулера полягатиме у розподілені теплого повітря.

Хімічна грілка

Щоб швидко зігрітися за відсутності опалення можна скористатися спеціальною хімічною грілкою. Така грілка може нагріватися до 65 градусів. Активується вона від контакту з повітрям і тримає температура в середньому до 3 год.

Газовий пальник

Звичайний газовий пальник на пропан-бутані теж цілком можна використовувати для обігріву приміщення. Проте важливою умовою є наявність справної системи вентиляції. Такий пальник під час роботи не дає відкритого полум’я, а його температура досягає подекуди 1000 градусів.

Як утеплити квартиру?

Щоб у вашій квартирі було тепліше навіть за відсутності газу та електроенергії, експерти радять перш за все подбати про герметичність вікон. Якщо потрібно, заклеїти їх поролоновими смужками чи іншими підручними матеріалами.

Також обов’язково треба перевірити, чи не утворюється у квартирі протяг через щілини під дверима. Якщо це справді так, то належить їх ущільнити, щоб уникнути втрати тепла.