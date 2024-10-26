Українцям дорахують податки: скільки доведеться сплатити та від чого залежить сума

Українці, які дозволяють використовувати свої банківські рахунки для відмивання грошей, можуть зіткнутися з серйозними фінансовими проблемами. За кожен такий транзит їм доведеться сплатити податки у розмірі 18% від суми доходу та додатково 1,5% військового збору. Це означає, що так званий “легкий заробіток” на відмиванні коштів може перетворитися на значні податкові зобов’язання.

Деталі

Під час 425 проведених перевірок платників податків виявлено ухилення від сплати податків на суму майже 224 мільйони гривень. Наприклад, громадянин Ш. у минулому році отримав на свій рахунок 17,4 мільйони гривень, але сплатив податки лише з частини цієї суми. За результатами перевірки йому донараховано понад 4,2 мільйони гривень податкового боргу.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев застерігає, що участь у сумнівних фінансових операціях може призвести до серйозних наслідків. Передаючи свої банківські дані стороннім особам, ви ризикуєте стати жертвою шахраїв та співвинуватцем у незаконних діях. Не дозволяйте використовувати ваші рахунки для відмивання грошей або інших злочинних схем.

З метою протидії масштабним шахрайствам та відмиванню коштів, Національний банк України ввів обмеження на перекази з карти на карту. Цей крок викликаний тим, що злочинці активно використовують так званих “дропів” – людей, які продають свої банківські картки. За даними НБУ, вже виявлено близько 80 тисяч таких карток, що свідчить про масштабність проблеми. Ці картки використовують для незаконних фінансових операцій різні злочинні угруповання, включаючи онлайн-казино, контрабандистів та навіть російські спецслужби.

Нагадаємо, що вже в жовтні цього року українці сплатять більше військового збору. Закон, що передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5% вже набрав чинності. Тобто фактично українці отримають дещо менші зарплати. Це вимушений крок через суттєвий дефіцит в державному бюджеті.