Украинцам досчитают налоги: сколько придется уплатить и от чего зависит сумма

Украинцы, которые позволяют использовать свои банковские счета для отмывания денег, могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами. За каждый такой транзит им придется уплатить налоги в размере 18% от суммы дохода и дополнительно 1,5% военного сбора. Это означает, что так называемый «легкий заработок» на отмывании средств может превратиться в значительные налоговые обязательства.

Детали

Во время 425 проведенных проверок налогоплательщиков выявлено уклонение от уплаты налогов на сумму почти 224 миллиона гривен. Например, гражданин Ш. в прошлом году получил на свой счет 17,4 миллиона гривен, но уплатил налоги только с части этой суммы. По результатам проверки ему доначислено более 4,2 миллиона гривен налогового долга.

Председатель налогового комитета Даниил Гетманцев предостерегает, что участие в сомнительных финансовых операциях может привести к серьезным последствиям. Передавая свои банковские данные посторонним лицам, вы рискуете стать жертвой мошенников и соучастником в незаконных действиях. Не позволяйте использовать ваши счета для отмывания денег или других преступных схем.

С целью противодействия масштабным мошенничествам и отмыванию средств, Национальный банк Украины ввел ограничения на переводы с карты на карту. Этот шаг вызван тем, что преступники активно используют так называемых «дропов» – людей, которые продают свои банковские карты. По данным НБУ, уже выявлено около 80 тысяч таких карточек, что свидетельствует о масштабности проблемы. Эти карты используют для незаконных финансовых операций различные преступные группировки, включая онлайн-казино, контрабандистов и даже российские спецслужбы.

Напомним, что уже в октябре этого года украинцы заплатят больше военного сбора. Закон, предусматривающий повышение военного сбора с 1,5% до 5% уже вступил в силу. То есть фактически украинцы получат несколько меньшие зарплаты. Это вынужденный шаг из-за существенного дефицита в государственном бюджете.