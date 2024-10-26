Буде по 50 грн за кг? Стало відомо, що буде з цінами на картоплю 

Тарас Висоцький запевнив, що ціни на картоплю в Україні не піднімуться вище 50 гривень за кілограм. Такий прогноз обумовлений тим, що нинішня ціна вже забезпечує рентабельність виробництва, а можливість імпорту додаткових обсягів картоплі запобігає дефіциту на ринку і стримує подальше зростання цін. Додамо, що через цьогорічну посуху вдалося зібрати на 18% менше врожаю картоплі у порівнянні з минулим роком. Це значний дефіцит, але передумов для подальшого зростання цін наразі немає.

Яка вартість кг картоплі зараз

Останні два тижні ціни на картоплю залишаються стабільними: оптом – 20 гривень за кілограм, в роздріб – близько 30 гривень. За словами Тараса Висоцького, першого заступника міністра аграрної політики, підстав для різкого подорожчання немає. Поточні ціни цілком виправдані і дозволяють покривати витрати виробників, навіть з урахуванням зменшення врожаю.

Незважаючи на те, що Україна імпортує картоплю, обсяги цього імпорту є незначними порівняно з власним виробництвом. Проте, саме ці невеликі партії імпортної картоплі відіграють важливу роль у стабілізації ринку та запобігають різкому зростанню цін. Як зазначив заступник міністра, навіть кілька десятків тисяч тонн імпортованої картоплі достатньо, щоб зупинити спекулятивне підвищення цін.

Картопля дешевшати не буде

Заступник міністра попередив, що ціни на овочі можуть зрости в найближчому майбутньому. Хоча це зростання не буде значним, але все ж варто очікувати підвищення цін приблизно на 15% до весни. Це пов’язано з додатковими витратами на зберігання овочів.

Загалом зараз в Україні стрімко зростають ціни на популярні овочі, як от томати, огірки, болгарський перець. Водночас доволі доступна вартість цибулі, моркви, червоного буряка та капусти. Також прилавки магазинів вже заполонили цитрусові, наразі кілограм мандаринів сорту “Клементин” коштує близько ста гривень