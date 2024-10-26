Будет по 50 грн за кг? Стало известно, что будет с ценами на картофель

Тарас Высоцкий заверил, что цены на картофель в Украине не поднимутся выше 50 гривен за килограмм. Такой прогноз обусловлен тем, что нынешняя цена уже обеспечивает рентабельность производства, а возможность импорта дополнительных объемов картофеля предотвращает дефицит на рынке и сдерживает дальнейший рост цен. Добавим, что из-за нынешней засухи удалось собрать на 18% меньше урожая картофеля по сравнению с прошлым годом. Это значительный дефицит, но предпосылок для дальнейшего роста цен пока нет.

Какая стоимость кг картофеля сейчас

Последние две недели цены на картофель остаются стабильными: оптом – 20 гривен за килограмм, в розницу – около 30 гривен. По словам Тараса Высоцкого, первого заместителя министра аграрной политики, оснований для резкого подорожания нет. Текущие цены вполне оправданы и позволяют покрывать расходы производителей, даже с учетом уменьшения урожая.

Несмотря на то, что Украина импортирует картофель, объемы этого импорта являются незначительными по сравнению с собственным производством. Однако, именно эти небольшие партии импортного картофеля играют важную роль в стабилизации рынка и предотвращают резкий рост цен. Как отметил заместитель министра, даже несколько десятков тысяч тонн импортируемого картофеля достаточно, чтобы остановить спекулятивное повышение цен.

Картофель дешеветь не будет

Заместитель министра предупредил, что цены на овощи могут вырасти в ближайшем будущем. Хотя этот рост не будет значительным, но все же стоит ожидать повышения цен примерно на 15% до весны. Это связано с дополнительными затратами на хранение овощей.

В целом сейчас в Украине стремительно растут цены на популярные овощи, такие как томаты, огурцы, болгарский перец. В то же время довольно доступна стоимость лука, моркови, красной свеклы и капусты. Также прилавки магазинов уже заполонили цитрусовые, сейчас килограмм мандаринов сорта «Клементин» стоит около ста гривен