Частину заброньованих чоловіків мобілізують: адвокат пояснив що відбувається

За результатами аудиту, яку пройдуть всі підприємства, що вважаються критично важливими для економіки, деякі з них можуть втратити цей статус. Це означає, що працівники таких підприємств, які мають бронювання від мобілізації, можуть її втратити, як зазначає адвокат Сергій Савинський.

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За словами адвоката, результати аудиту можуть суттєво вплинути на статус працівників, які мають бронювання. Існує ймовірність, що після перевірки деякі підприємства втратять статус критично важливих, і як наслідок, їхні працівники можуть бути призвані на військову службу.

Адвокат звернув увагу на те, що нові правила, затверджені постановою Кабінету Міністрів №1204, змінюють підхід до визначення критично важливих підприємств. Це означає, що тепер існують нові критерії, за якими підприємства будуть оцінюватися. Відповідно до цих змін, уповноважені органи можуть перевіряти, чи відповідає підприємство новим вимогам, і, в разі необхідності, змінювати його статус.

Євген Буліменко зазначив, що розмитість критеріїв для визначення критично важливих підприємств призвела до численних зловживань у сфері бронювання. Саме тому було прийнято рішення тимчасово зупинити бронювання для того, щоб провести ретельний аналіз ситуації та розробити нові, більш чіткі критерії. Крім того, існує ймовірність, що така міра пов’язана з гострою потребою в мобілізації.

Нагадаємо, що загальна мобілізація в Україні триває майже три роки, з 24 лютого 2022 року. І якщо на початку повномасштабного вторгнення потреби армії закривалися за рахунок добровольців, то зараз ТЦК влаштували справжнє полювання на чоловіків. Більше того, зараз тривають обговорення щодо зниження мобілізаційного віку до 20-22 років. Нагадаємо, що зараз мобілізують чоловіків старше 25 років.

Також масово блокують банківські рахунки чоловіків, які ухиляються від мобілізації та не оновили дані в Територіальних центрах комплектування. Однак такі дії з боку держави можуть загнати бізнес в тінь та змусити платити зарплати в конвертах.