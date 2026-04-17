Вчені підтвердили: часте використання штучного інтелекту впливає на мозок і погіршує якість роботи

Група вчених із Великої Британії та США дослідила особливості впливу штучного інтелекту на мозок людини та встановила (PDF), що регулярне звернення за допомогою до ШІ загрожує зниженням наполегливості та якості самостійної роботи.

Допомога з боку ШІ дійсно здатна підвищити безпосередню продуктивність праці людини, але загрожує «великими когнітивними витратами». Всього десяти хвилин роботи з ШІ достатньо для формування залежності від цієї технології у людини — за її відсутності у неї знижується продуктивність праці та зростає ризик вигорання.

Залучені до дослідження добровольці звикли використовувати ШІ для завдань, пов’язаних з «інтенсивною логічною» роботою: написання текстів і програмного коду, а також генерації ідей. 350 добровольцям запропонували кілька рівнянь з дробами: половині надали доступ до чат-бота на основі моделі OpenAI GPT-5, а друга половина мала впоратися самостійно. У середині іспиту доступ до ШІ у контрольної групи відключили.

У результаті в групі, якій спочатку надали доступ до ШІ, різко скоротилася кількість правильних відповідей — у багатьох випадках люди просто здавалися. У них знизилася продуктивність праці та ослабла наполегливість. До того ж результату експеримент привів, коли кількість випробовуваних збільшили до 670. В іншому випадку математику замінили завданням на розуміння тексту — результат знову виявився невтішним.

Дослідники зробили висновок, що «тривале використання ШІ підриває мотивацію та наполегливість, які є рушійною силою під час довгострокового навчання». Цей ефект накопичується, і «до того часу, коли він стане помітним, його буде непросто повернути назад». Втім, було виявлено й позитивний ефект. Люди, які використовували ШІ не для вирішення завдань замість них, а для роз’яснення матеріалу, стали працювати краще, коли доступ до чат-бота відключився.