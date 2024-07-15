Одразу декілька потужних спалахів сталося на Сонці

У неділю на Сонці зареєстровано п’ять спалахів різної потужності: М5.0, М2.7, М1.7, М3.0 і X1.3. Для довідки, сонячні спалахи залежно від потужності рентгенівського випромінювання поділяють на п’ять класів: A, B, C, M та найпотужніші – X. Спалах X1.3 тривалістю 29 хвилин було зафіксовано 14 липня о 05:34.

Згідно з даними космічної погоди, рівень впливу сонячних рентгенівських сплесків на іоносферу Землі перебував на рівні R3 (сильно) за шкалою з п’яти показників, де найвищий – R5 (екстремально). Наразі настав штиль.

Спалахи зазвичай супроводжуються викидами сонячної плазми, яка, досягаючи Землі, може провокувати магнітні бурі. Про будь-який вплив минулих спалахів не повідомляється.

Вчені продовжують цікавитися “анатомією” сонячних спалахів. Так, NASA анонсувала місію CubeSat Radio Interferometry Experiment (CURIE), у рамках якої вивчатимуть радіосплески, що утворюються в процесі. CURIE виміряє їхню інтенсивність на орбіті навколо Землі для точнішого визначення координат джерел радіовипромінювання. Це в майбутньому дасть змогу краще зрозуміти процеси, що виникають під час викидів сонячної плазми.