На iPhone вийшов емулятор старих Windows, DOS, macOS і Linux

Apple схвалила емулятор UTM SE для iOS-девайсів. Він дає змогу запускати “класичне програмне забезпечення та олдскульні ігри”, емулюючи роботу версій Windows, DOS, macOS і Linux. UTM SE підтримує VGA-режим, а також режим терміналу для операційних систем, що працюють тільки через командний рядок.

Як випливає з опису додатка, емулятор вміє працювати з x86, PPC і архітектурою RISC-V, є готові пресети віртуальних машин.

Минулого червня розробник емулятора намагався опублікувати його в App Store, однак отримав відмову і збирався відмовитися від затії. Але потім отримав допомогу від інших ентузіастів, які допомогли змінити код так, щоб зібрати збірку, що відповідає правилам Apple.

Щоправда, завантаживши UTM SE, одразу скористатися її можливостями не вдасться: розробники відправлять користувача на сайт, де підготовлено документацію та інструкції щодо запуску програми.