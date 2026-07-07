Електроніку радять відключати ще до початку грози: кнопки може бути недостатньо

Під час грози домашня електроніка може постраждати навіть тоді, коли блискавка не влучає безпосередньо в будинок. Небезпеку становлять стрибки напруги, які можуть пройти через електромережу, інтернет-кабель або антенний кабель і пошкодити телевізор, комп’ютер, роутер, приставку чи іншу техніку.

Найнадійніший спосіб захисту — не просто вимкнути пристрій кнопкою, а фізично від’єднати його від розетки. Те саме стосується мережевих кабелів, антени й зарядних пристроїв. Якщо техніка залишається підключеною до мережі, сильний імпульс усе одно може дістатися до електроніки.

Що варто відключити перед грозою

Насамперед варто подбати про найдорожчу та найчутливішу техніку:

телевізор;

комп’ютер або ноутбук;

роутер і модем;

ігрову консоль;

зарядні пристрої;

техніку, підключену до антени або інтернет-кабелю.

Особливо вразливими є пристрої, які мають одразу кілька підключень. Наприклад, телевізор може бути з’єднаний не лише з розеткою, а й з антеною, приставкою або роутером. У такому випадку вимкнення лише живлення не завжди гарантує захист.

Мережеві фільтри та захист від перенапруги можуть зменшити ризик, але не дають абсолютної гарантії під час сильних розрядів. Тому під час потужної грози найкраще рішення — повністю від’єднати техніку від мережі.

Коли це потрібно робити

Важливий момент — не варто чекати, поки гроза вже буде прямо над будинком. Витягати вилки з розеток безпечніше заздалегідь, коли буря лише наближається.

Для орієнтиру часто використовують правило 30/30. Якщо між спалахом блискавки та гуркотом грому минає менш як 30 секунд, гроза вже близько. Після останнього грому бажано почекати ще приблизно 30 хвилин, перш ніж знову підключати пристрої.

Під час самої грози також не варто користуватися технікою, підключеною до мережі, торкатися розеток, проводів, металевих труб або зарядженого від мережі смартфона. Це питання не лише збереження техніки, а й особистої безпеки.

Повністю захистити будинок від наслідків блискавки можуть лише комплексні рішення: правильне заземлення, блискавкозахист і обмежувачі перенапруги в електрощиті. Але навіть вони не скасовують простого правила: чутливу електроніку під час сильної грози краще від’єднти фізично.