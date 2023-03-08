В Україні закривається ще один банк: що буде з грішми клієнтів

В Україні почався процес ліквідації чергового банку. Цього разу НБУ взявся за Форвард Банк. Чому фінустанову вирішили закрити та що тепер буде із грішми клієнтів?

Як зазначено на сайті НБУ, постанова щодо відкликання ліцензії Форвард банку була прийнята 7 березня. Вона набрала чинності наступного ж дня, тобто 8 березня. Головною причиною такого рішення регулятора стало визнання банку неплатоспроможним.

Банкрутство популярної серед українців фінустанови констатували ще місяць тому, а саме 7 лютого. До таких висновків Національний банк прийшов через значне погіршення фінансового стану «Форварда» та падіння рівня його капіталу.

Варто зазначити, що у банку вже давно почалися проблеми з фінансуванням. А 24 листопада 2022 року НБУ включив Форвард Банк до списку проблемних. Тож його банкрутство не можна назвати несподіванкою.

Ще одним фактором, який прискорив закриття банку, став його власник – росіянин Рустам Таріко. Його ще на початку війни включили у санкційний список РНБО. З цього моменту проблем у банку ставало все більше і більше. За останні 11 місяців війни збитки «Форварда» склали аж 114 млн грн.

Однак клієнтам Форвард Банку не варто хвилюватися, що їх заощадження зникнуть. Своє рішення про закриття «Форварду» Національний банк узгодив із Фондом гарантування вкладів. Тож кошти, які українці тримали у збанкрутілій нині фінустанові, їм неодмінно повернуть, причому у повному обсязі. Адже під час війни в україні діє закон щодо 100% гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо, що кількома днями раніше стало відомо про рішення НБУ ліквідувати Айбокс Банк. Офіційною причиною закриття фінустанови називають системні порушення вимог закону в галузі протидії «відмиванню» доходів. Закриття фінустанови суттєво вплинуло на клієнтів одного з найбільших банків країни monobank, які безкоштовно поповнювали свої картки в терміналах іВох.