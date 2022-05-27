В Україні збільшили виплати на пенсії: названо суму

Пенсійний фонд України станом на 25 травня завершив перерахування коштів на виплату громадянам пенсій. Загалом пенсіонери цього місяця отримали 48,7 млрд. грн, тобто на 200 мільйонів більше, аніж у квітні. Минулого місяця на забезпечення українців похилого віку було виділено відповідно 48,5 млрд. грн.





Як повідомили у прес-службі Пенсійного фонду, 38,1 млрд. грн було перераховано на виплату пенсій уповноваженим банківським установам, а 10,6 млрд. грн – поштовому оператору Укрпошта. Банки одразу ж розподілили всю отриману суму між рахунками своїх клієнтів-пенсіонерів, натомість Укрпошта поки що доставила отримувачам лише 84% їхніх пенсійних виплат.

Варто зазначити, що фінансові установи, зокрема Ощад та Приват, нараховують пенсіонерам кошти на їхні банківські картки. Тож не дивно, що вони спромоглися одразу ж після отримання грошей від ПФУ, виплатити їх 100% пенсіонерів, яких обслуговують.

Натомість Укрпошта видає своїм клієнтам пенсії готівкою у відділеннях або доставляє із кур’єром. Та через військові дії і окупацію деяких регіонів України не всі відділення поштового оператора працюють. Ба більше, навіть кур’єри часом не можуть здійснити доставку виплат, оскільки Укрпошта не має права ризикувати життями своїх працівників. У зв’язку з цим 16% пенсіонерів поки що так і не змогли отримати свої виплати за травень.

Проте Ощадбанк та Укрпошта вигадали спосіб забезпечити більшому числу пенсіонерів зручне і вчасне отримання пенсій. Зокрема українці похилого віку, що раніше отримували свої гроші на пошті, тепер зможуть забрати їх у будь-якому відділенні Ощадбанку. І навпаки, клієнти Ощаду за відсутності відкритого відділення чи банкомату поблизу, можуть змінити спосіб отримання пенсій та оформити доставку грошей із кур’єром Укрпошти. Така гнучка система дозволить всім стареньким отримувати свої пенсії навіть у складних військових умовах.