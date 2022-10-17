Не лише Росія та Білорусь: українців попередили про небезпеку від ще одного сусіда

Українцям недвозначно натякнули, що в південних регіонах наприкінці осені та взимку може бути небезпечно. Зокрема мова йде про частину Одеської області, яка межує з Молдовою. На цьому днями наголосив аналітик «Центру біржових технологій» Максим Орищак.

Саме так експерт інтерпретував повідомлення про закриття Україною чотирьох пунктів пропуску з Молдовою. Зокрема припинили роботу КПП Унгурь, Отач, Гріменкеуць та Окниця. Та думку Орищака, в такий спосіб українців попереджають про небезпеку, що може загрожувати цим територіям з боку невизнаної Придністровської Республіки.

Насправді такі побоювання українського уряду не можна назвати беззмістовними. Адже по той бік кордону з Молдовою знаходяться підвладні росії території, куди вона в будь який момент може перекинути свої війська. Ще на початку війни, коли окупанти захопили Херсон, з їх вуст звучали ідеї про наступ на Одесу на утворення сухопутного коридору до Придністров’я. Тож метою закриття кількох митних пунктів вочевидь є захист примолдовських територій України від загрози з боку росіян.

Аналітик ЦБТ також зазначив, що до кінця зими українцям краще триматися подалі від кордону з Молдовою та перебратися у центральні або західні регіони країни. Особливо це стосується біженців, що поселилися в цій частині Одеської області з наміром в подальшому перетнути кордон та вирушити у Європу.

Якщо ж українці не дослухаються до сигналів вищого керівництва країни, то можут опинитися в неабиякій небезпеці. У цьому Максим Орищак не сумнівається. Навіть якщо загрози для життя місцевого населення не буде, ймовірне виникнення проблем із доставкою продовольства та інших товарів першої необхідності. Не кажучи вже про те, що українці на примолдавських територіях будуть постійно жити «як на голках», хвилюючись за свою безпеку.