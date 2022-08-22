Українців попередили про зміну ціни на гречку та інші крупи
Гречана крупа важлива складова раціону для дітей та людей хворих на цукровий діабет. Тому кожна нова ціна на неї завжди викликає масу реакцій серед населення. За останні роки з різних причин вартість гречки кілька разів суттєво дорожчала. Так було у першу хвилю карантину через коронавірус, а тепер новий стрибок під час війни із Росією.
Сьогодні у деяких супермаркетах ціна 1 пакету крупи сягає 89 грн. До того ж фасування гречки по 1 кг у наш час рідкість. Здебільшого продають по 900 грамів.
Представники Українського клуба аграрного бізнесу запевняють, урожай 2022 року цілком закриє потреби внутрішнього ринку та дозволить знизити вартість крупи у магазинах. Для того, щоб відмовитись від імпортної гречихи, потрібно зібрати близько 120 тисяч тонн врожаю. Торік українські аграрії засіяли 91,9 тис. га землі гречкою. Урожай зміг закрити майже 83% потреб внутрішнього ринку. У цьому році площу посівів збільшили на 27 тисяч га. Це дозолить припинити закупівлю крупи за кордоном.
Основним імпортером гречки для українського ринку дотепер залишалась Росія. Її частка становила 58%, на другому місці Казахстан (39%) та 3% Білорусь. Цього року потрібно повністю розірвати будь-які економічні відносини із країнами агресорами (РФ, РБ), та робити акцент на імпортозаміщенні.
Хоча варто відзначити, що в останні роки на прилавках супермаркетів можна було легко знайти товари з Італії, Польщі, Германії за тою ж ціною, що й в українських виробників. Можливо, кількість імпортної крупи буде збільшено саме з країн Євросоюзу. А поки триває збір врожаю, робити офіційні заяви зарано. Треба почекати вересня/жовтня.
Заступник міністра розвитку економіки та аграрний лобіст Тарас Висоцький запевнив, що аналогічна ситуація і з іншими зерновими. Тому ціна має вирівнятись та більше не шокувати українців.
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