Найгірші пари за знаком зодіаку: бути разом їм протипоказано

Кохання – без сумніву найсильніше почуття, яке здавалось би може здолати будь-які труднощі. Однак коли партнери не підходять одне одному, навіть сила цього почуття не може втримати їх разом.

За словам астрологів, несумісність у парі – доволі часте явище. Адже деякі знаки зодіаку не те що не підходять, а просто протипоказані одне одному. Як би сильно вони не були закохані, відмінності у характерах та геть різні системи цінностей рано чи пізно зруйнують їх стосунки. То яким же знакам не судилося бути разом?

Овен і Риби

Ця пара з перших днів стосунків буде ніби ходити по мінному полю. Риби спробують загасити полум’я Овена, яке для представника цього знаку є життєдайною силою та головною умовою досягнення успіху. Через негативний вплив Риб Овен втратить впевненість у собі і волю до перемоги, стане пасивним. У нього виникнуть проблеми на роботі, а подекуди й матеріальні труднощі, що стане приводом для сварок між закоханими та згодом призведе до розриву відносин.

Тілець і Близнюки

Уродженці цих знаків разюче відрізняються одне від одного. Близнюки – фанати змін та нових вражень. При цьому в погоні за новизною вони інколи дозволяють собі вчинки, які можуть призвести до дуже негативних наслідків. Натомість Тільці – дуже постійні. Вони всією душею прив’язуються не тільки до людей, а й до життєвих обставин. Тому постійні «американські гірки» Близнюків швидко їх втомлять і навіть можуть загнати у депресію.

Близнюки і Скорпіон

Скорпіони надзвичайно темпераментні та ревниві особистості. Намагаючись захистити свою територію, вони спробують закрити вільних від природи Близнюків в чотирьох стінах. В результаті Близнюки або впадуть у депресію, опинившись не у своїй стихії, або щосили тікатимуть від свого «ката».

Рак і Водолій

Водолій – це людина-свято. Він завжди потребує калейдоскопу вражень, постійно намагається додати до свого життя нові яскраві фарби і ніколи не сидить а місці. Раки навпаки – дуже спокійні, любителі сімейного затишку та традиційних цінностей. Вони постійно будуть гальмувати Водоліїв на шляху до яскравого життя та намагатися вгамувати їх фонтануючу енергію. Таке ставлення призведе до втрати Водолієм сенсу життя. Якщо він залишиться у цих відносинах, то просто «зав’яне» від туги.