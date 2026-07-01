Газ у липні подешевшав для частини українців: хто платитиме менше

У липні частина українських споживачів платитиме за газ менше, ніж у попередньому місяці. Йдеться не про всіх побутових клієнтів, а переважно про абонентів окремих постачальників, які користуються місячними тарифами.

Для більшості українців ціна газу залишиться незмінною. Клієнти «Нафтогазу», який обслуговує близько 98% побутових споживачів, і надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр за тарифом «Фіксований». Цей тариф продовжено до 30 квітня 2027 року.

На ринку також працюють інші постачальники. Їхні річні тарифи у липні здебільшого залишаються в межах від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Водночас у кількох компаній є місячні пропозиції, які можуть змінюватися залежно від ситуації на ринку.

Саме для таких споживачів у липні зафіксовано зниження ціни. Наприклад, у постачальників із місячними тарифами вартість газу може бути нижчою, ніж у червні. Проте такі пропозиції стосуються значно меншої кількості клієнтів, ніж тариф «Фіксований» від «Нафтогазу».

Якщо порівнювати із травнем, то дешевше стало у таких постачальників:

у ТОВ «РИТЕЙЛ СЕРВІС» ТМ «СвітлоГаз» – було 28,49 грн за кубометр, а стало 27,99 грн (мінус 50 копійок),

у ТОВ «Львівенергозбут» – у липні вартість становить 27,40 грн, а була 28 грн (дешевше на 60 копійок).

Важливо також не плутати ціну газу з платою за його доставку. Це окремий платіж, який залежить від оператора газорозподільної мережі та обсягу споживання за попередній газовий рік.

Отже, масового зниження тарифів на газ у липні не буде. Для більшості домогосподарств ціна залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр, а дешевший газ отримають лише окремі категорії споживачів, які користуються місячними тарифами інших постачальників.