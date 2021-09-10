Заробітчани з Європи можуть втратити свої гроші двічі

Громадяни України, що працюють за кордоном та отримують офіційний дохід, не зможуть належним чином задекларувати його на батьківщині. Адже навіть сплативши податок в країні перевлаштування, після повернення на Україну його доведеться сплатити повторно. У чому причина несправедливого подвійного оподаткування наших співгромадян розповіла податковий консультант Олександра Томашевська.





Як повідомила експертка, джерело проблем платників податків криється у п. 13.5 ст. 13 Податкового кодексу України. У ньому зазначається, що для зарахування податку, сплаченого за межами України, громадянин зобов’язаний пред’явити отриману у державному органі вказаної країни спеціальну довідку. Ця довідка своєю чергою повинна містити інформацію про суму сплаченого податкового збору, а також про об’єкт чи базу оподаткування.

Однак більша частина податкових органів та служб інших країн довідку такого формату просто не видають. Українець може привезти на батьківщину лише документ про його доходи та сплачені податки, виданий працедавцем. Таким чином, не маючи за собою ніякої провини, наші співвітчизники опиняються у доволі незручному положенні.

Такий стан речей обурює Олександру Томашевську. Виходить що в Україні дискримінують чесних платників податків, в той самий час декларуючи приховані доходи інших українців у рамках податкової амністії.

«Ми не можемо рекомендувати особам, що легально працюють за кордоном та платять усі податки, подачу декларації в Україні. Адже не маючи на руках потрібної довідки, вони будуть змушені заплатити двічі», – коментує ситуацію податковий консультант.

Тобто українець, який офіційно працює та отримує зарплатню у Польщі, Німеччині, чи будь-якій іншій державі, повертаючись додому буде змушений переховуватися від податкової. В іншому ж випадку, навіть за умови сплаченого збору в країні працевлаштування, треба буде ще раз доплатити рідній державі.