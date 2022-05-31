Україна відпустить курс «на волю» після значного припливу валюти з-за кордону

Повернення до «плаваючого курсу» та зняття валютних обмежень – важливий крок до відновлення економічної стабільності в країні. Однак просто дозволити підприємствам транскордонну оплату товарів некритичного імпорту чи залишити формування курсу валют на міжбанк, поки що вкрай небезпечно. Та вже незабаром вільне формування курсу може стати реальністю. Що ж потрібно для повернення України до передвоєнної моделі ринку?





Створити безпечні умови для зняття обмежень на експорт та імпорт, а також для відмови від фіксованого курсу, може значний приплив валюти з-за кордону. Йдеться не лише про допомогу від Євросоюзу та США, які до речі вже призначили для України 9 млрд. євро та 40 млрд. дол фінансової підтримки. Попереду на нас чекають значно більші грошові вливання. Зокрема, активи росії у Європейських (300 млрд. євро) та Американських (132 млрд. євро) банках.

Як зазначив член Ради Нацбанку банку Віталій Шапран, такий значний обсяг валюти пройде через ринок та фактично «вилікує» його від дестабілізації. До того ж велика частка цих коштів осяде в золотовалютних резервах регулятора.

Та окрім фінансової допомоги країн-партерів та репарацій, Україна має ще одне надійне джерело доходу – аграрний експорт. Та щоб відновити продаж за кордон зерна, соняшнику й інших продуктів, якими багата Україна, необхідно розблокувати порти. Як тільки судноплавство відновиться, можна буде врешті експортувати близько 30 млн. тонн зернових минулорічного врожаю. А враховуючи, що тонна зерна з минулого року здорожчала майже у 1,5 рази, до 450 дол за тонну, нас чекає непогана виручка.

Насичення ринку іноземною валютою автоматично знизить її курс на міжбанку. Картковий та готівковий курси також не змусять на себе чекати. Тож долар та євро за оптимальних умов стрімко опустяться до передвоєнного рівня, а може навіть ще нижче.