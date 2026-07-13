150 грн щомісяця за “забуту” картку: Ощадбанк оновив тарифи

Комісія не стосується всіх клієнтів банку. Йдеться лише про неактивні карткові рахунки, за якими довгий час не було жодних фінансових операцій.

Клієнтам Ощадбанку варто перевірити старі картки та рахунки, якими вони давно не користуються. Банк переглянув комісію за обслуговування неактивних рахунків, а зміни до тарифів набувають чинності з 1 серпня 2026 року. Про це йдеться в офіційному повідомленні Ощадбанку.

Йдеться не про звичайну плату для всіх власників карток. Комісія застосовується до карткового рахунку, який банк вважає неактивним. У тарифах Ощадбанку для карток фізичних осіб така послуга вказана як «обслуговування неактивного карткового рахунку», а розмір комісії становить 150 грн на місяць.

Коли рахунок стає неактивним

Неактивним вважається рахунок, за яким протягом тривалого часу немає руху коштів. У договорі комплексного банківського обслуговування Ощадбанку зазначено, що йдеться про рахунок клієнта, за яким протягом 12 місяців і більше не було жодного зарахування або списання коштів.

Простими словами, ризик списання виникає, якщо протягом року за карткою не було:

поповнень;

переказів;

оплат у магазинах;

онлайн-платежів;

зняття готівки;

інших звичайних операцій.

Тобто проблема може стосуватися насамперед старих карток, які людина колись відкрила, але потім перестала використовувати й не закрила рахунок офіційно.

Як уникнути списань

Щоб не платити комісію за неактивний рахунок, варто перевірити, чи залишилися у вас старі картки Ощадбанку. Якщо рахунок потрібен, достатньо періодично користуватися ним: поповнити картку, здійснити оплату або переказ.

Якщо картка більше не потрібна, найкраще не просто заблокувати її в застосунку, а закрити рахунок. Для цього зазвичай потрібно звернутися до відділення банку та подати відповідну заяву.

Важливий нюанс: блокування картки й закриття рахунку — це різні речі. Заблокована картка може більше не працювати для оплат, але сам рахунок при цьому може залишатися відкритим. Саме тому старі банківські рахунки краще не залишати «про запас», якщо ви ними більше не користуєтесь.

Отже, 150 грн щомісяця — це не масове списання з усіх клієнтів Ощадбанку, а тариф для неактивних карткових рахунків. Щоб уникнути неприємного сюрпризу, варто перевірити старі картки та або зробити по них операцію, або закрити непотрібний рахунок.