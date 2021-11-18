Новая Почта снизила цену на доставку, но только до 31 декабря

В канун Черной пятницы и новогодних праздников у Новой Почты началась горячая пора. Количество посылок, проходящих через отделения оператора ежедневно, понемногу приближается к 1,6 млн. Как изменятся тарифы Новой Почты на праздничный период? Следует ли нам ожидать задержек отправлений из-за увеличения нагрузки в высокий сезон?





Как сообщили в пресс-службе оператора, существенных неудобств и задержек клиенты Новой Почты не почувствуют. Чтобы справиться с нагрузкой предновогоднего периода, служба доставки наймет до 2,5 тыс. новых работников – операторов отделений, сортировщиков и курьеров. Современная инфраструктура Новой почты и дополнительные трудовые ресурсы способны повысить пропускную способность отделений до 50 тыс. посылок в час. Так что задержек с доставкой оператор не допустит.

Еще одним способом повысить комфорт клиентов и упростить процесс получения посылок станут почтоматы. В сети Новой Почты их сейчас насчитывается около 9 тысяч. Таким образом, украинцам не обязательно выстаивать очереди в отделениях, если габариты посылки позволяют получить ее в почтомате.

Однако в Новой почте все равно посоветовали гражданам заблаговременно заказывать праздничные подарки своим близким. Ведь задержки с доставкой могут возникнуть из-за несвоевременной отгрузки товара интернет-магазинами, которые в этот период также перегружены заказами. Что касается международных покупок, следует учитывать еще и сроки растаможки, которые в пик сезона традиционно увеличиваются.

Тарифы популярный почтовый оператор на высокий сезон существенно менять не собирается. В Новой Почте отметили, что цена доставки посылки в отделение останется прежней. Однако с некоторыми интернет-магазинами служба доставки проводит совместные акции и, соответственно, будет доставлять их товар бесплатно.

Несколько снизится цена доставки посылки в почтомат. Такая услуга будет стоить всего 35 грн. независимо от веса и расстояния доставки. Скидка будет действовать в рамках праздничного спецпредложения до 31 декабря текущего года.