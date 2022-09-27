На скільки зростуть податки через збільшення мінімальної зарплати 1 жовтня

Попри війну держава продовжує індексувати пенсії переглядати розміри різних видів виплат. Економіка не може стояти на місті, та має працювати належним чином. Це забезпечує стабільність.

З першого жовтня розмір мінімальної заробітної плати в Україні зросте на 200 гривень. Нова ставка 6700 грн. мінімальна ставка нарахування єдиного внеску зросте до 1474 гривень в місяць, а максимальна база для зарахування становитиме 100,5 тис. грн. Ці зміни вже передбачено законом про державний бюджет на 2022 рік.

У 2023 році розмір заробітної плати не переглядатимуть. Левова частка бюджету буде направлена на оборонну здатність України. Проте будуть проіндексовані пенсії, повної мірою сплачуватимуть «пакунок малюка» та інші соціальні виплати передбачені законом.

Прожитковий мінімум залишається поки що без змін, до грудня 2022 року він буде 2600 гривень. Останнє підвищення було першого липня. З першого грудня і передбачено незначне підвищення, всього +84 гривні.

Податки — що буде із ними

Ставка єдиного податку залишиться без змін. Для першої групи розмір не перевищує 10% від прожиткового мінімуму і складає 248,1 гривні. Для другої групи ухвалено розмір ставки 20% від розміру мінімальної зарплатні, себто 1300 грн/місяць (з першого січня 2022 року).

Ставка для третьої групи розраховується у відсотках від прибутку. Розмір ставки для четвертої групи буде залежати від кількості землі, що знаходиться у користуванні.

Додатково зростуть виплати для людей-пенсіонерів які досягли віку 65 років +. Розмір виплати становить 2680 гривень. Для українців, що вийшли на пенсію та досягли віку 70-75 років вели додаткові щомісячні доплати.