Астрологи розповіли, кохання яких знаків Зодіаку буде найбільш тривалим

Розташування зірок під час народження визначає долю людини – про це знали ще в давнину. Не в останню чергу це стосується особистого життя — люди з певними знаками Зодіаку краще підходять один одному. Астрологи розповіли, які пари залишаться разом назавжди.





Овен та Риби

Уперті Овни і Риби, що вічно переживають, ідеально доповнюють один одного — перші ніколи не перестануть переконувати свою половинку в тому, що вони заслуговують на щастя, а другі будуть згладжувати бажання Овнів завжди йти напролом і допомагати бачити фарби життя. Їхня хімія незаперечна, а роман триватиме вічність.

Лев та Терези

У цій парі спокійні та розважливі Терези, як їм і властиво, врівноважуватимуть палких та яскравих Левів — але будуть засліплені їх статусом та сяйвом. Леви в цій парі — джерело щастя та натхнення, а Терези — надійний тил та людина, якій завжди можна довіритися.

Близнюки та Стрільці

І ті, й інші люблять пригоди, органічно не можуть сидіти на місці і цінують щирість понад усе — їхня любов стане подорожжю крізь роки, залишаючись такою ж яскравою і насиченою, як першого дня, а досліджувати вони будуть один одного — і у відкриттях знайдуть своє щастя.