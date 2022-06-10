Не міняють долари: які купюри відмовляються приймати в українських обмінниках

Українцям все частіше відмовляють в обміні валют через пошкодження на банкнотах. Причому забракувати можуть не лише порваний чи заплямований грошовий знак, але й купюру, яка вже застаріла. Що ж робити, якщо ваші долари не приймають у обміннику?





В такому випадку українцям варто перш за все звернутися в банк. Поміняти просто на місці, видавши вам одразу нову купюру, в українському банку звісно не зможуть. Адже це не гривні. Але фінустанова прийме грошовий знак та відправить його банку-кореспонденту за кордон. І вже цей банк здійснить обмін старої купюри на нову.

Послуга ця, правду кажучи, недешева. Комісія за подорож ваших грошей до закордонного банку і назад може становити до 50% від їх номіналу. Однак по іншому поміняти застарілі чи порвані долари не вдасться, адже ні українські банки, ні навіть НБУ не мають для цього відповідних повноважень.

Які купюри можуть не прийняти в обміннику

Відмовитися міняти валюту в обмінних пунктах можуть через найрізноманітніші недоліки банкнот. Серед них:

зношеність купюри;

розриви та склейки;

плями;

сліди горіння;

кілька пошкоджень одразу.

Варто зазначити, що сума комісії за обмін такої купюри може залежати і від того, наскільки вона пошкоджена. Хоча деякі банки, що мають дуже високу комісію у 40-50%, можуть навіть зразу поміняти ваші гроші на нові. Вони заплатять так би мовити наперед, а вашу купюру надішлють до банку-кореспондента пізніше, разом з іншими пошкодженими грішми.

Зараз питання обміну пошкодженої валюти стало дуже актуальним. Адже українці, опинившись у скрутному становищі через війну, почали обмінювати свої доларові заощадження. Однак у Нацбанку запевнили, що в офіційних фінустановах такі купюри без проблем прийматимуть на інкасацію. Тож українці можуть не хвилюватися за свої заощадження, навіть якщо вони постраждали внаслідок пожежі чи просто застаріли.