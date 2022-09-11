Шмигаль поставив крапку у ціні газу цієї зими

Газове питання вирішено, принаймні до 30 квітня 2023 року. Кабмін продовжив термін дії положення про спеціальні обов’язки на ринку природного газу. Денис Шмигаль офіційно підтвердив цю інформацію.





Виходячи з цього положення стає очевидним те, що вартість блакитного палива не буде дорожчати. Дії Кабінету міністрів України дали змогу представникам місцевої влади на території всієї України не перераховувати ціну за тепло у 2022-2023 роках для побутових споживачів.

У залежності від газопостачальної компанії вартість коливається у межах 7,99 — 13,50 грн за кубічний метр блакитного палива. В опалювальний період для людей, які проживають у приватних будинках вартість 1 м3 не перевищуватиме 60 грн.

Так, опалювальний сезон обіцяє бути складним не лише для України, а й усієї Європи. Про це говорилося і раніше. Уряд зробить все можливе для того, щоб забезпечити стабільну роботу ринку газу та відстояти інтереси населення. Подовження терміну дії ПСО також стабілізує ціни не лише на гарячу воду.

Співпраця із Європою допоможе всім країнам пережити цей складний час, відмітив Шмигаль

Спільний план дій на зиму 2023 обговорювали разом із Прем’єром Польщі. Україна розгляне прохання польської сторони щодо відкриття квот на експорт кам’яного вугілля. Вже зараз польським партнерам необхідно 100 тисяч тонн.

На Хмельницькій атомній станції займаються реконструкцією ліній передач, щоб з’єднати їх із польськими. Тоді експорт електроенергії у Польщу зросте на 1000 МВт. На сьогодні об’єми експорту електроенергії до Європи лише 300 МВт. Модернізація ліній сприяє зростанню експорту наступним чином:

Словаччина + 200-300 МВт;

Румунія +200-300 МВт;

Угорщина +200-300 МВт.

Прийшов час об’єднатися, щоб будувати спільне майбутнє. Взаємодопомога стане основою створення міцного фундаменту у будуванні економічних відносин із країнами ЄС.