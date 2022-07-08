Виплати від міжнародних організацій: клієнтів ПриватБанку атакують шахраї

У державному Приватбанку клієнтів вже вкотре застерегти від шахраїв та розповіли про нову схему, яку вони використовують. Цього разу зловмисники вирішили цінічно скористатися складною ситуацією в країні. Вони заманюють своїх жертв обіцянками про виплати постраждалим внаслідок війни від міжнародних організацій.





Клієнтам Привату у Telegram приходять повідомлення про можливість отримати гроші від ЄС, ООН та інших організацій. Для цього ім пропонують пройти спеціальне опитування за посиланням. Це посилання веде на фішинговий сайт, створений самими шахраями та призначений для збору даних про клієнтів банку.

Опитування , яке вмовляють пройти шахраї, містить цілу низку дуже особистих питань. Таку інформацію українці ні в якому разі не повинні повідомляти стороннім особам. Однак бажання отримати чималеньку матеріальну допомогу змушує їх забути про безпеку. Тож власники рахунків часом діляться зі зловмисниками навіть паролями від мобільного банкінгу та PIN-кодами від своїх карток.

У прес-службі державного банку українцям наголосили в жодному разі не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити там свою персональну інформацію. Адже так можна втратити геть усі свої заощадження на карті. Ба більше, часом зловмисники навіть знімають гроші з кредитного ліміту своїх жертв, залишаючи їх із боргами перед банком.

Також у ПриватБанку нагадали, що не створювали жодних каналів чи ботів у месенджерах, зокрема в Telegram. Натомість вся інформація про доступні виплати від міжнародних організацій міститься на офіційному сайті фінустанови.

Нагадаємо, що раніше клієнтів ПриватБанку намагалися обікрасти із використанням схожої схеми. Їх також заманювали на підробний сайт під приводом отримання виплат постраждалим від війни та переселенцям. Однак тоді українцям пропонували допомогу в розміні 4444 грн від Фонду Рината Ахметова.