Названо речі, втрата яких може обернутися катастрофою для власника

Що може бути неприємніше, ніж загубити улюблену річ? А виявляється, може. Втрата деяких особистих предметів часто-густо тягне за собою цілу низку проблем та неприємностей.





Якщо ви не знаєтеся на езотериці, то навряд пов’яжете свою загублену річ із наступними подіями. Та хто зна, можливо ознайомившись зі списком загублених речей ви зрозумієте, що саме стало причиною тих чи інших прикрих подій у вашому житті.

Ключі

Ключі завжди нероздільно пов’язані із замками, які вони відкривають. Разом вони є оберегами родинного щастя та кохання. Загублений ключ може принести власнику чимало неприємностей, зокрема сварки з рідними та друзями, відміну поїздок, чи розрив стосунків з коханим.

Перстень

Загубити перстень – те саме, що втратити шматочок власної енергії. Втрата такої особистої речі може принести її власнику проблеми в робочих справах та сварки з близькими, особливо з тим, хто подарував прикрасу. Загублена обручка своєю чергою може означати швидку розлуку з другою половинкою, чи навіть розірвання шлюбу.

Хрестик

Загублений натільний хрест є справжнім знаком для його власника. Вищі сили таким чином закликають замислитися, чи правильно ви живете. Віруючі вважають, що втрата хрестика не може принести жодних неприємностей. Однак це найбільш вдалий момент, щоб переглянути свої життєві цінності.

Рукавичка

Рукавичка несе в собі велику частку енергетики власника. До того ж вона нероздільна зі своєю парою. Втрата такої речі може призвести до сварок у родині, скасування давно побудованих планів, поломки великої техніки, наприклад автомобіля.

Головний убір

Втрату шапки, чи капелюха часто асоціюють із втратою можливості тверезо мислити. Загубивши таку річ, ви наражаєте себе на ризик прийняти неправильне рішення. Тож варто після такої прикрості ретельніше обмірковувати свої дії, та спиратися лише на розумні аргументи.

Ніж, ножиці

Загублений гострий або ріжучий предмет – попередження про хворобу близької людини. Та навіть якщо ніхто з ваших родичів не хворий, існує ризик, що найближчим часом ви з ними будете як то кажуть «на ножах».

Ґудзик

Така втрата не лише створює певні незручності, а ще й несе у собі вкрай важливу інформацію. Загублений ґудзик означає, що його власник ставиться до життя легковажно. Більш серйозний підхід та зважені рішення допоможуть позбутися від наслідків такої неприємності.