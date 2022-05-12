В Украине рекордно подешевел Евро: курс валют на 13 мая

В Украине рекордно подешевела европейская валюта. На 13 мая Национальный банк Украины установил ее курс на уровне 30 гривен и 41 копейку. По сравнению с четвергом Евро подешевел сразу на 44 копейки.





Польский Злотый тоже не удержал свой курс и просел в цене до 6 гривен и 51 копейку, на 13 мая он потерял 10 копеек. Румынский лей подешевел до 6 гривен и 14 копеек.

Цена на доллар 13 мая будет оставаться неизменной. Стоимость американской валюты составит 29 гривен и 25 копеек.