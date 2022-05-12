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В Украине рекордно подешевел Евро: курс валют на 13 мая

12.05.2022
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курс валют долар

В Украине рекордно подешевела европейская валюта. На 13 мая Национальный банк Украины установил ее курс на уровне 30 гривен и 41 копейку. По сравнению с четвергом Евро подешевел сразу на 44 копейки.


Польский Злотый тоже не удержал свой курс и просел в цене до 6 гривен и 51 копейку, на 13 мая он потерял 10 копеек. Румынский лей подешевел до 6 гривен и 14 копеек.

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Цена на доллар 13 мая будет оставаться неизменной. Стоимость американской валюты составит 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 13 мая 2022

Код буквенныйКоличество единиц валютыНазвание валютыОфициальный курс
AUD1Австралийский доллар20,0572
AZN1Азербайджанский манат17,2585
BYN1Белорусский рубль10,6335
BGN1Болгарский лев15,5504
KRW100Она2,2699
HKD1Гонконгский доллар3,7267
DKK1Датская крона4,0878
USD1Доллар США29,2549
EUR1Евро30,4178
EGP1Египетский фунт1,5965
JPY10Йена2,2758
PLN1Злотый6,5154
INR10Индийская рупия3,7783
CAD1Канадский доллар22,4347
HRK1Куно4,0425
MXN1Мексиканское песо1,4293
MDL1Молдавский лей1,5502
ILS1Новый израильский шекель8,4606
NZD1Новозеландский доллар18,2346
NOK1Норвежская крона2,9591
ZAR1Ренд1,7998
RUB10Российский рубль4,5076
RON1Румынский лей6,1488
IDR1000Рупия2,004
SGD1Сингапурский доллар20,9472
XDR1СДР (специальные права заимствования)38,9586
KZT100Теньге6,7294
TRY1Турецкая лира1,9021
HUF100Форинт7,9592
GBP1Фунт стерлингов35,6778
CZK1Чешская крона1,2188
SEK1Шведская крона2,8793
CHF1Швейцарский франк29,3385
CNY1Юань Жэньминьби4,3047

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12.05.2022
1 хвилина на прочитання
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