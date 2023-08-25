Стосується пенсіонерів які платять комуналку: у Пенсійному фонді зробили важливу заяву

При розрахунку житлових субсидій в Україні враховуються пенсійні виплати як частина середньомісячного доходу домогосподарства. Періодичність врахування цих пенсійних виплат залежить від сезону – опалювального чи неопалювального.

Для субсидій, призначених не з початку опалювального сезону, пенсійні виплати враховуються за два місяці, що передують місяцю, в якому подається заява на призначення субсидії. Наприклад, якщо ви звернулися за житловою субсидією у серпні, то пенсія, яку ви отримали у червні, буде врахована як частина доходу вашого домогосподарства.

Що стосується опалювального сезону, який розпочнеться в жовтні, то для розрахунку субсидії буде врахована сума з серпневої пенсійної виплати. Іншими словами, враховується дохід від пенсії за два місяці до початку опалювального сезону.

Для неопалювального сезону, який починається в травні, враховується розмір пенсії за березень. Це випливає з п. 37 Положення про порядок призначення житлових субсидій. Це положення затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 848 від 21 жовтня 1995 року. Воно спрямоване на спрощення процедури надання громадянам субсидій для відшкодування різних витрат на ведення домашнього господарства, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Розуміння цих термінів і правил може допомогти домогосподарствам краще планувати свої фінансові потреби, особливо при розгляді питання про отримання житлової субсидії. Важливо знати, за який місяць буде врахована пенсійна виплата, щоб точно розрахувати можливий розмір субсидії.