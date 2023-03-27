ТОП-7 болезней, убивающих украинских мужчин в расцвете сил

Украинские мужчины живут почти на десять лет меньше, чем женщины. Такие данные приводит Минздрав. Врачи перечислили семь «мужских» проблем со здоровьем, которые могут доставить много неприятностей сильному полу и даже привести к смерти.
Атеросклероз
Содержание эстрогена в организме мужчины ниже, чем у женщины. Этот гормон нормализует уровень холестерина, который напрямую связан с атеросклерозом. Именно поэтому представители сильного пола склонны к образованию бляшек на стенках сосудов.
Инфаркт миокарда
Мужчины больше склонны к образованию излишков висцерального жира («пивному животику»). В нормальном количестве такой жир защищает органы брюшной полости от травм и охлаждения и является дополнительным источником энергии. Но когда висцерального жира слишком много, он повышает вероятность инфаркта миокарда.
Аневризма аорты
У мужчин эта болезнь встречается в пять раз чаще, чем у женщин. Аневризма аорты — это расширение ее участка из-за патологий в структуре стенок. Дело может дойти даже до операции, которую иногда приходится проводить экстренно.
Камни в почках
Из-за особенностей строения мочеполовой системы мужчина при выходе камня частя испытывает адские боли. У женщин этот процесс проходит намного проще. Но «женские» камни обычно больше по размеру. Удалить их может только хирург.
Болезнь Паркинсона
Это медленно прогрессирующая нейродегенеративная болезнь. От нее чаще страдают мужчины. И снова дело в умеренной выработке эстрогена. В организме болеющего человека погибают нейроны головного мозга, которые отвечают за выработку дофамина. Из-за этого движения становятся медленными и скованными, начинается тремор, человек сутулится, хуже чувствует запахи, у него начинаются проблемы с давлением, нарушается сон и появляется депрессия.
Подагрический артрит
Когда почки хуже начинают выводить мочевую кислоту из организма, она накапливается и образует в тканях кристаллы уратов. Это становится причиной появления шишек и наростов на суставах. Так и выглядит подагрический артрит.
Грыжи
Паховая грыжа — патология нижней части брюшной стенки. При ней органы брюшины (часть кишечника, мочевой пузырь или селезенка) выпадают в область пахового канала. Более четверти всего населения мужского пола могут столкнуться с такой проблемой.
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