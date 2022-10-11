«Ворог виявив слабке місце української ППО»: військовий експерт Олег Жданов

Причина вразливості України до іранських безпілотників «Shahed-136» або, як їх охрестили у росії, «Герань-2», криється у системних проблемах вітчизняної ППО. Якщо з «Калібрами» та іншими видами ворожих снарядів наша протиповітряна оборона вже справляється досить ефективно, то з дронами-камікадзе ситуація поки що значно складніша. Про це заявив у одному зі своїх останніх інтерв’ю військовий експерт Олег Жданов.

На його думку в Кремлі переконані, що знайшли слабке місце української ППО. Саме тому в останні кілька тижнів росіяни активно атакують іранськими БПЛА прибережні регіони України.

Початково рф планувала закупити у Іранської Республіки 1000 «Шахедів». Однак станом на сьогодні агресор отримав лише 300 таких апаратів. Імовірно на цьому офіційний Тегеран припинить поставки своїх дронів у росію. Адже завдяки заходам, вчиненим Україною у стосунку до іранських послів, ця подія набула неабиякого розголосу.

Наразі, за словами експерта, окупанти використали тільки третину придбаних дронів-камікадхзе. Загалом же у росії залишилося ще близько 20% ракет, якщо порівнювати з їх кількістю на початку війни. Хоча підрахунки Жданова щодо кількості озброєння розбігаються із висновками радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, який стверджує, що запаси «Калібрів» рф виперпала ще на початку березня.

Та повернемося до теми іранських безпілотників, які вже завдали чималої шкоди Одещини і Миколаївщини. А у перспективі можуть атакувати й інші регіони України. Олег Жданов підкреслив, що протидіяти дронам «Герань-2» наші військові не можуть через відсутність багаторівневої системи ППО. І хоч в Україні вже намагаються створити таку систему, ці спроби поки що складно назвати успішними.

«Проблема полягає у майже цілковитій відсутності тактичного рівня», – наполягає експерт. Тож врятувати українців від смертельно небезпечних дронів-камікадзе на його думку може якнайшвидше тактичне вдосконалення системи протиповітряної оборони. Запас «Шахедів» у росіян ще доволі великий, тож українцям терміново потрібно навчитися ефективно їм протидіяти.