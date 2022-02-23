29 гривень вже цього тижня: відомий курс долара на кінець лютого

Назрівання військового конфлікту із Росією чимдалі тим більше ослаблює гривню. Минулий тиждень на міжбанківських торгах нацвалюта завершила на рівні 28,34 грн/дол. На наступні ж кілька днів експерти спрогнозували чергове падіння курсу. Що чекає гривню до кінця поточного тижня? Невже долар таки перетне психологічну межу у 29 грн/дол?





Як зазначили провідні фінансові експерти, зараз курс валют в Україні залежить лише від політичної ситуації. Гравці ринку реагують на кожну заяву політиків. Отож в разі загострення ситуації іноземні інвестори почнуть масово виводити свої активи з країни, а населення навипередки побіжить до обмінників. Тож на українському валютному ринку вже встигла зародитися свого роду тенденція: чим більша паніка, тим нижчий курс нацвалюти.

Прогнозувати поведінку гривні в такій неоднозначній ситуації вкрай складно. Та все ж профільні спеціалісти озвучили кілька версій щодо курсу валют на найближчі дні. Зокрема Андрій Гойлов, провідний аналітик компанії RoboForex, вважає, що до кінця поточного тижня долар не підніметься вище 28,45 грн/дол. Натомість євро здорожчає до 32,45 грн/євро, тобто на 25 копійок в порівнянні з фінальним курсом минулого тижня.

Його колега з ForexClub Андрій Шевчишин вважає, що до п’ятниці 25 лютого долар цілком може сягнути позначки у 28,60 грн/дол. А в разі зростання напруги на сході країни чи нових провокацій з боку Росії, «американець» впевнено перетне межу у 29 грн/дол.

Шокуючим прогнозом поділився старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. Він до кінця лютого чекає здорожчання долара до 28,70 грн/дол. Натомість Сергій Родлер з TeleTrade навпаки – прогнозує укріплення гривні, та здешевлення основних валют. Долар, на його думку, у понеділок 28 лютого знову опуститься до відмітки 28 грн/дол. Однак такий сценарій можливий лише за умови нейтрального новинного тла.

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