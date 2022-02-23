29 гривень вже цього тижня: відомий курс долара на кінець лютого
Гривня скотиться на саме дно.
Назрівання військового конфлікту із Росією чимдалі тим більше ослаблює гривню. Минулий тиждень на міжбанківських торгах нацвалюта завершила на рівні 28,34 грн/дол. На наступні ж кілька днів експерти спрогнозували чергове падіння курсу. Що чекає гривню до кінця поточного тижня? Невже долар таки перетне психологічну межу у 29 грн/дол?
Як зазначили провідні фінансові експерти, зараз курс валют в Україні залежить лише від політичної ситуації. Гравці ринку реагують на кожну заяву політиків. Отож в разі загострення ситуації іноземні інвестори почнуть масово виводити свої активи з країни, а населення навипередки побіжить до обмінників. Тож на українському валютному ринку вже встигла зародитися свого роду тенденція: чим більша паніка, тим нижчий курс нацвалюти.
Прогнозувати поведінку гривні в такій неоднозначній ситуації вкрай складно. Та все ж профільні спеціалісти озвучили кілька версій щодо курсу валют на найближчі дні. Зокрема Андрій Гойлов, провідний аналітик компанії RoboForex, вважає, що до кінця поточного тижня долар не підніметься вище 28,45 грн/дол. Натомість євро здорожчає до 32,45 грн/євро, тобто на 25 копійок в порівнянні з фінальним курсом минулого тижня.
Його колега з ForexClub Андрій Шевчишин вважає, що до п’ятниці 25 лютого долар цілком може сягнути позначки у 28,60 грн/дол. А в разі зростання напруги на сході країни чи нових провокацій з боку Росії, «американець» впевнено перетне межу у 29 грн/дол.
Шокуючим прогнозом поділився старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. Він до кінця лютого чекає здорожчання долара до 28,70 грн/дол. Натомість Сергій Родлер з TeleTrade навпаки – прогнозує укріплення гривні, та здешевлення основних валют. Долар, на його думку, у понеділок 28 лютого знову опуститься до відмітки 28 грн/дол. Однак такий сценарій можливий лише за умови нейтрального новинного тла.