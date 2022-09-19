В Приваті та Ощаді може не вистачити грошей: держава плануй їх докапіталізувати

2022 рік тяжкий не лише для звичайних громадян. Війна зачепила всі сфери економіки, банки у тому числі. За підсумками поточного року низка державних кредитних установ покажуть нульову рентабельність. Деякі організації навіть можуть бути збитковими, але про їх закриття поки що мова не йде.





Експерти із Міністерства фінансів підготували документ, у якому зазначено, що на кінець 2022 початок 2023 року потрібно бути готовим до того, що деякі банки прийдеться докапіталізувати. Це такі установи, як:

Укрексімбанк;

Укргазбанк;

Ощадбанк;

ПриватБанк.

Багато українців сьогодні занепокоєні через свої депозити. Вони намагаються забрати готівку передчасно. Це привело до дефіциту валюти, адже нових надходжень доларів та євро поки не було.

Спеціалісти з Мінфіну запевняють, що підстав для паніки не має. Українцям, які мають вклади у цих банках нічого не загрожує. Тому за депозити можна не переживати.

За перше півріччя 2022 року збитки українських банків становлять 4,6 млрд гривень. У другому кварталі чистий збиток сягнув відмітки 4,5 млрд грн. Чистий комісійний прибуток скоротився з 35% до 19%. У той самий час як операційний результат залишається позитивним.

Міжнародні банки Кіпру та інших країн, що працюють в Україні згортати свою діяльність не збираються. Дочірні компанії російських банків в Україні вже зупинили свою роботу ще на початку весни 2022 року. Про їх подальше функціонування не може бути й мови.

За прогнозами фінансистів більша частина банків сама впорається з труднощами. Для цього потрібно змінити вектор роботи чинної бізнес-моделі під роботу в умовах кризи. За підтримки уряду державні банки також вийдуть зі скрути. Міністерство сприятиме подальшій нормальній роботі банківських установ в умовах війни.