Мобілізація посилюється: чого чекати вже через 3 дні

Загальна мобілізація в Україні триває, і багато громадян замислюються над тим, чого очікувати в травні. Повідомлень про посилення мобілізації не надходило, оскільки мобілізаційні плани визначаються вищим військовим і політичним керівництвом країни, виходячи з необхідності посилення Збройних сил України (ЗСУ).
Повістки отримають усі громадяни, які придатні до військової служби або перебувають у запасі. Першочергово під час мобілізації призиватимуться військовозобов’язані за конкретними військово-обліковими спеціальностями, а також особи з певними станами здоров’я, які спричиняють помірні порушення функцій організму.
Можуть бути призвані наступні групи осіб:
- військовослужбовці строкової служби, які вже відслужили строкову військову службу
- резервісти та військовозобов’язані, які мають досвід проходження військової служби
- Особи, які були зняті або виключені з військового обліку, але за рішенням військово-лікарської комісії придатні до служби і не мають відстрочки
- Чоловіки віком від 18 до 27 років, які добровільно підписують контракт на проходження служби
- обмежено придатні до військової служби у воєнний час та непридатні до служби в мирний час
- люди з інвалідністю, які добровільно вступають до лав Збройних Сил.
Відстрочка від мобілізації може бути надана з різних причин, таких як
- Сімейні обставини
- стан здоров’я
- Навчання або професійна діяльність
- Звільнення від мобілізації у зв’язку з виконанням певних видів робіт
- Бронювання підприємствами.
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