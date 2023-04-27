Новини

Мобілізація посилюється: чого чекати вже через 3 дні

27.04.2023
1 хвилина на прочитання

Загальна мобілізація в Україні триває, і багато громадян замислюються над тим, чого очікувати в травні. Повідомлень про посилення мобілізації не надходило, оскільки мобілізаційні плани визначаються вищим військовим і політичним керівництвом країни, виходячи з необхідності посилення Збройних сил України (ЗСУ).

Повістки отримають усі громадяни, які придатні до військової служби або перебувають у запасі. Першочергово під час мобілізації призиватимуться військовозобов’язані за конкретними військово-обліковими спеціальностями, а також особи з певними станами здоров’я, які спричиняють помірні порушення функцій організму.

Новини по темі

Можуть бути призвані наступні групи осіб:

  • військовослужбовці строкової служби, які вже відслужили строкову військову службу
  • резервісти та військовозобов’язані, які мають досвід проходження військової служби
  • Особи, які були зняті або виключені з військового обліку, але за рішенням військово-лікарської комісії придатні до служби і не мають відстрочки
  • Чоловіки віком від 18 до 27 років, які добровільно підписують контракт на проходження служби
  • обмежено придатні до військової служби у воєнний час та непридатні до служби в мирний час
  • люди з інвалідністю, які добровільно вступають до лав Збройних Сил.

Відстрочка від мобілізації може бути надана з різних причин, таких як

  • Сімейні обставини
  • стан здоров’я
  • Навчання або професійна діяльність
  • Звільнення від мобілізації у зв’язку з виконанням певних видів робіт
  • Бронювання підприємствами.


➡Відкриваємо ЗБІР КОШТІВ на придбання «Тепловізійного монокуляра з далекоміром AGM Fuzion LRF TM25-384» (тепловізор) для снайперів роти вогневої підтримки (92-й батальйон). Допоможемо тим, завдяки кому ми досі живі. Номер карти mono 5375411203876318. Або ж - поповнити Монобанку. Важлива кожна гривня!

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


27.04.2023
1 хвилина на прочитання
Back to top button