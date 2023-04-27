Мобілізація посилюється: чого чекати вже через 3 дні

Загальна мобілізація в Україні триває, і багато громадян замислюються над тим, чого очікувати в травні. Повідомлень про посилення мобілізації не надходило, оскільки мобілізаційні плани визначаються вищим військовим і політичним керівництвом країни, виходячи з необхідності посилення Збройних сил України (ЗСУ).

Повістки отримають усі громадяни, які придатні до військової служби або перебувають у запасі. Першочергово під час мобілізації призиватимуться військовозобов’язані за конкретними військово-обліковими спеціальностями, а також особи з певними станами здоров’я, які спричиняють помірні порушення функцій організму.

Можуть бути призвані наступні групи осіб:

військовослужбовці строкової служби, які вже відслужили строкову військову службу

резервісти та військовозобов’язані, які мають досвід проходження військової служби

Особи, які були зняті або виключені з військового обліку, але за рішенням військово-лікарської комісії придатні до служби і не мають відстрочки

Чоловіки віком від 18 до 27 років, які добровільно підписують контракт на проходження служби

обмежено придатні до військової служби у воєнний час та непридатні до служби в мирний час

люди з інвалідністю, які добровільно вступають до лав Збройних Сил.

Відстрочка від мобілізації може бути надана з різних причин, таких як

Сімейні обставини

стан здоров’я

Навчання або професійна діяльність

Звільнення від мобілізації у зв’язку з виконанням певних видів робіт

Бронювання підприємствами.