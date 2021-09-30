Стали відомі найпопулярніші місця України за версією Google

Нещодавно пошуковик Google визначив рейтинг популярних локацій в Україні. Результати було отримано завдяки аналізові пошукових запитів за 2021 рік. Тож якщо плануєте туристичну путівку, можете скористатись цим списком. У ньому опинились дійсно мальовничі та прекрасні місцини.





Отже, до рейтингу увійшли:

Бакота

Село на Хмельниччині, яке щорічно вабить тисячі туристів, розташоване у 50 км від Кам’янця-Подільского. Відоме місце тим, що у 80-их роках минулого сторіччя цю долину (а це 29 селищ) було затоплено. Сьогодні тут протікає річка Дністер, а пейзажі просто перехоплюють дух.

Асканія-Нова

Заповідник у Херсонській області. Тут можна насолодитись пейзажем дикого степу із ковилу. На 33 гектарах недоторканної землі проживають дикі коні Пржевальського, зебри, антилопи, сайгаки та інші рідкісні ссавці. Сюди їдуть за враженнями та емоціями не лише українці, а й туристи із Європи.

Тустань

Залишки середньовічної фортеці є популярною туристичною локацією. Місце розташування Карпати, Львівська область, неподалік села Урич. Величні кам’яні залишки знаходяться посеред лісу.

Синевир

Найбільше гірське озеро України площею 7 га. Вік водойми приблизно 10 тисяч років. Вона знаходиться на висоті 989 метрів над рівнем моря. У центрі Синевира є острів. Тому з висоти пташиного польоту воно має вигляд ока. саме через це водойма отримала назву “Морське око Карпат”.

Голубі озера

Озера на Чернігівщині, раніше тут біли кар’єри, де видобували кварц. Зараз це затоплені підземною водою чисті три озера. Вода має яскраво-блакитний колір, та ніколи не застоюється. На території діють 5 пляжів, можна покататись на катері чи яхті. Сюди щорічно навідуються туристи із Білорусі та Росії.

Вже цікаво дочекатись нового 2022 року, щоб побачити новий рейтинг топових місць.