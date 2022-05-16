Гороскоп на 16 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку

З самого ранку Місячне затемнення змусить усвідомити безсилля у певних питаннях, що спровокує відчуття внутрішньої кризи.





Друга половина дня кардинально змінить настрій завдяки потоку повідомлень, комунікабельності та цікавості.

Вечір цього дня особливо добрий для вивчення карт, словників, нових текстів, обговорень питань і досліджень, що хвилюють вас.

17-18 місячна доба.

Місяць у Скорпіоні , потім у Стрільці (з 14:50).

Двадцять сьомий сонячний день.

Сонце в знаку Телець .

Камені дня: ляпис-блакитник.

Кольори дня: блакитний, синій та золотий.

Їжа: рекомендуються кисломолочні продукти.

Вдалий день: Скорпіон

Сприятливий день: Козеріг

Небезпечний день: Стрілець

Несприятливий день: Терези

Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку